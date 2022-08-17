У Міноборони Китаю зауважили, що "навчання не пов'язані з поточною міжнародною та регіональною ситуацією".

На території Росії з 30 серпня по 5 вересня пройдуть військові навчання "Схід-2022". Китай, Індія, Білорусь, Таджикистан, Монголія, Росія та інші країни візьмуть участь в цьому дійстві.

Про це повідомляє Міністерство оборони Китаю.

"Китайська сторона направила персонал для участі у цих навчаннях з метою поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва зі збройними силами країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної координації між усіма сторонами, що беруть участь, та підвищення здатності протистояти різним загрозам безпеці", - заявила китайська сторона.

У Міноборони Китаю зауважили, що "навчання не пов'язані з поточною міжнародною та регіональною ситуацією". Міноборони Росії повідомило, що навчання пройдуть на полігонах Східного військового округу.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Китай зберігає нейтралітет в українсько-російській війні.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня голова ГУР МО Кирило Буданов відповів, чи небезпечний Китай як союзник Росії.

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