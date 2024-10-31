Цей дрон є спрощеним варіантом іранського дрона-камікадзе Shahed-136, відомого в РФ під назвою "‎Герань-2"‎.

Практично вся електронна начинка російського дрона "Гербера" умістилась в одній фотографії, її опублікував відомий технічний блогер Сергій "Флеш".

"Ось майже і вся електроніка БПЛА "Гербера". Це ті, які відправляють разом із "шахедами" без заряду для відволікання нашої протиповітряної оборони", - написав фахівець у галузі військових радіотехнологій у своєму Telegram-каналі.

За словами експертів Defense Express, на фото можна бачити лише дві плати - одна з них відповідає за навігацію. На ній встановили модуль NEO-M8N-0 від компанії Ublox. На сайті виробника його можна придбати за трохи більше ніж 30 доларів, однак у китайських інтернет-магазинах модуль коштує в кілька разів дешевше.

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Друга плата, на думку спеціалістів, являє собою підвищуючий перетворювач напруги. Центральним елементом тут виступає модуль XL6009E1. "Ціна такого рішення у зборі - від одного долара", - йдеться у повідомленні.

Обидві плати поміщуються до пластикової скриньки, яку прикріплюють до стінок апаратного відсіку. Таким чином, витрати на електронну начинку БПЛА є мінімальними, а його збирання не потребує високої кваліфікації. Найдорожчим компонентом дрона виступає двигун, однак навіть з урахуванням його вартості "Гербера" все одно залишається дуже дешевим БПЛА.

Російська "Гербера"

Безпілотний апарат "Гербера" є спрощеним варіантом іранського "камікадзе" Shahed-136, відомого в РФ під назвою "‎Герань-2"‎. Корпус "Гербери" виготовляють з пінопласту, що робить його не тільки дешевим, але й дуже легким. Останнє дозволяє дрону мати непогану дальність польоту.

За даними з відкритих джерел, дальність "Гербери" може досягати 300 км (без бойового навантаження). Загальну вартість одного такого БПЛА експерти оцінюють у 2000-3000 доларів.

Нагадаємо, у липні УНІАН повідомив, що "Гербера" створена для виснажування українських засобів ППО. Головною проблемою є те, що його важко відрізнити від повноцінного "шахеда".

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