Експерт пояснив призначення цих безпілотників.

Військовий спеціаліст у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов показав уламки російського безпілотного літального апарату "Гербера".

Він написав у своєму Telegram-каналі, що уламки таких дронів продовжують знаходити після останньої російської атаки. За словами експерта, окупанти запускають такі дрони для виснаження української протиповітряної оборони.

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"Фанера, пінопласт, звичайний GPS, польотний контролер. Усе максимально просте і дешеве. Від комплектуючих до збірки. Усередині немає вибухівки. Частина впала сама після закінчення палива. Завдання такого виробу - витрачати ресурси нашого ППО", - пояснив Бескрестнов.

БПЛА Гербера

Раніше стало відомо, що українські захисники збили неподалік Києва новий російський дрон з пінопласту та фанери.

За даними "Флеша", його розробили в Алабузькій вільній економічній зоні, де росіяни виготовляють аналог іранських дронів типу "шахед". Він назвав цей БПЛА "молодшим братом" "шахеда".

Ексерт каже, що "Гербера" є більше дешевою та не вміє точно літати, однак відрізнити її від "Герані" складно, тому наша протиповітряна оборона має її збивати.

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