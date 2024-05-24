Як повідомлялось, ефективність GLSDB різко впала через застосування росіянами систем радіоелектронної боротьби.

Компанії Boeing, яка розробила Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), знадобляться "‎місяці"‎, щоб виправити недоліки цієї зброї, які, якщо вірити більш раннім повідомленням, зробили її малоефективною. Про це з посиланням на власне джерело пише Reuters.

Основна проблема криється в навігаційній системі GLSDB, яка виявилась вразливою для російського РЕБу. Цікаво, що раніше серед головних переваг GLSDB західні експерти називали "‎стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби".

Інші проблеми з використанням Ground Launched Small Diameter Bomb були пов'язані з досить великою вимогливістю та загальною неопрацьованістю зброї.

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GLSDB – що це за система

Ground Launched Small Diameter Bomb розробили спеціалісти Boeing і Saab Group. Боєприпас являє собою модифіковано авіабомбу GBU-39, до якої додали ракетний двигун. Таким чином, з'явилася можливість запускати GLSDB з наземних ракетних комплексів.

За даними з відкритих джерел, бомба має тридіапазонну головку самонаведення, яка поєднує інерційне наведення з використанням GPS, інфрачервоне та активне радарне самонаведення.

GLSDB має дальність дії 150 км, також боєприпас може вражати цілі на дальності 70 км проти напрямку пострілу. Заявлена точність попадання – до 1 м. Більш детально ознайомитись з тим, що являє собою нова американська зброя ви можете в нашому матеріалі.

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