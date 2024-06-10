Військовий розповів, чому Україна має потребу саме в цьому літаку.

Україна давно хоче отримати шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління JAS 39 Gripen, у нас вже є підходяща для них інфраструктура.

Про це розповів начальник авіації Командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов в інтерв'ю Донбас Реалії. За його словами, ще у 2018 році було визначено чотири типи літаків, якими Україна хоче замінити радянський авіапарк.

"Це F-16 як наймасовіший літак. Це Gripen, як найбільш по філософії сучасний літак. Це Eurofighter і Rafale. Вибір був не по назвах, а по тактико-технічних характеристиках, по умовах експлуатації, по якості нашої аеродромної мережі", - пояснив він.

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На першому місці стоїть американський F-16, зараз Україна розбудовує інфраструктуру під нього - повітрозабірник цього винищувача розташований низько, тому він вимагає підвищеної чистоти льотного поля. Друге місце посідає Gripen, всі необхідні запити Швеції вже надіслали.

"Просто цей процес зараз не є пріоритетним, але ми розглядаємо можливість отримання цих літаків. Інфраструктура для них вже підходяща. Це літак, який вироблявся по стратегії шведського розосередження. Він може використовувати навіть звичайні автомобільні дороги, він не потребує якогось спеціалізованого покриття. І він використовує також всю лінійку західного озброєння. Все, що можна використовуватися на F-16, можна використовувати і на Gripen", - додав Голубцов.

Gripen для України: що відомо

У вересні минулого року повідомлялося, що уряд Швеції доручить Збройним силам країни дослідити умови можливої передачі літаків Gripen Україні.

Однак нещодавно стало відомо, що країна поставила ці плани на паузу через прохання партнерів - наразі всю увагу приділяють відправці американських винищувачів F-16.

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