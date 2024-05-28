Це робиться на прохання країн, які планують надати Україні літаки F-16.

Швеція призупиняє плани щодо відправки своїх винищувачів Gripen в Україну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністра оборони Швеції Пола Йонсона агентству TT.

Reuters нагадує, що минулого року Україна почала обговорювати зі Швецією можливість отримання винищувачів Gripen, і шведська сторона пізніше заявила, що оцінить можливість відправки літаків, вироблених шведським оборонним підрядником Saab.

Водночас міністр оборони Швеції заявив, що поставки поки що припинені, щоб дати можливість ввести в дію винищувачі F-16.

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"Інші країни коаліції настійно просили нас почекати з системою Gripen", - сказав Йонсон, маючи на увазі країни, які планують надати Україні літаки F-16 американського виробництва.

"Це пов'язано з тим, що зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16", - додав він.

Винищувачі F-16 скоро будуть в Україні

Як повідомляв УНІАН, перша група українських пілотів уже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Аризоні у США. Прес-секретар Національної гвардії Аризони Ерін Ганніган вважає, що завершення навчання стане вирішальним кроком на шляху до того, щоб сучасні винищувачі американського виробництва з'явилися в небі над Україною.

Повітряні сили нещодавно повідомили, що перші фахівці з обслуговування американських винищувачів F-16 почали повертатися в Україну з навчань за кордоном.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що вже з цього літа Україна почне отримувати західні винищувачі F-16. Першими почнуть відправляти данські літаки.

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