Ключовий гравець в оборонній промисловості розширює виробництво у відповідь на сплеск глобального попиту.

У відповідь на військові напруження, що посилюються, пов'язані з війною в Україні, Франція, яка наприкінці березня передала Україні ракети Aster 30 і броньовики VAB, планує подвоїти випуск своїх затребуваних радарів повітряного спостереження Ground Master. Продукція вироблятиметься на заводі Thales, розташованому приблизно за 50 кілометрів на південь від Парижа в містечку Лімур.

Як пише Politico, це рішення є частиною загальноєвропейських зусиль з модернізації збройних сил після довгих років недооцінки військової підготовки і реагує на зростаючий глобальний попит на оборонне обладнання.

У своєму зверненні до збройних сил на початку року, Макрон виділив Thales серед компаній оборонного сектору, які значно нарощують виробництво останнім часом. Однак завод у Лімурі, де чисельність персоналу перевищує 1100 осіб, стикається із загальноєвропейськими проблемами, пов'язаними з необхідністю перегляду виробничих процесів, розширенням виробничих потужностей і наймом додаткового персоналу.

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Радари Ground Master, ключові для виявлення повітряних загроз, включно з реактивними винищувачами, ракетами і вертольотами, а також оснащені новими функціями для диференціації дронів від птахів, мають критичне значення для сучасної військової безпеки. Радари можуть відстежувати об'єкти на відстані до 500 кілометрів, залежно від моделі, забезпечуючи охоплення значних територій.

Компанія Thales, яка контролюється французькою державою і виробником винищувачів Dassault Aviation, є провідним виробником радарів у Європі та посідає третє місце у світі після американських компаній Lockheed Martin і Raytheon.

Що відомо про завод Thales

На заводі в Лімурі впроваджуються нововведення для прискорення виробничих процесів, включно зі збільшенням кількості випробувальних камер і зон, що дає змогу більш ефективно налаштовувати й тестувати радари перед їхнім відправленням замовникам. Співпраця з постачальниками також була посилена для забезпечення безперебійного постачання комплектуючих, необхідних для збільшення темпів виробництва.

Останні новини про військову допомогу Франції для України

Заява президента Франції Еммануеля Макрона про потенційне відправлення західних військ в Україну викликала широкий резонанс у всій Європі, в той час як у західних країнах досі не досягнуто єдиної думки з цього питання.

Міністр оборони Франції Франсуа Лекорню оголосив про плани передати Україні зенітні ракети Aster 30 для системи протиповітряної оборони SAMP/T, а також сотні бронемашин, переважна більшість з яких – броньовики VAB.

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