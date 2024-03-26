Зазначається, що деякі сценарії цілком життєздатні.

Президент Франції Еммануель Макрон своєю заявою про можливе відправлення в Україну західних військ розбурхав усю Європу. На Заході досі немає консенсусу з цього питання.

Видання Le figaro озвучило п'ять можливих сценаріїв відправки військ НАТО в Україну.

Сценарій 1: Франція створює заводи на Україні

У рамках цього плану Париж може побудувати заводи з виробництва зброї та обслуговування озброєння. Але цей сценарій має деякі проблеми.

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Однією з них можуть стати занадто великі рахунки від страхових компаній, у зв'язку з чим це малоймовірно.

Сценарій 2: військові займуться розмінуванням і навчанням

У цьому випадку Франція займеться тренуванням бійців ЗСУ безпосередньо в Україні, а також допоможе очистити українську територію від вибухонебезпечних предметів. Наразі французька армія бере участь у підготовці українських військових у Франції та Польщі.

Сценарій 3: захист Одеси

Франція може взяти активну участь у захисті українського портового міста. Річ у тім, що Макрон побоюється, що росіяни захоплять чорноморський порт, а це зі свого боку створить загрозу для Франції. Також він побоюється, що війна перекинеться на Молдову.

Сценарій 4: французька армія створює зону захисту

Тут ідеться про створення французькими військами буферних зон, щоб допомогти українцям.

Викладач паризького університету Sciences Po Ніколя Тензер вважає, що такі зони можуть бути створені на звільнених територіях - на білоруському кордоні, у Херсоні чи Харкові.

"Таким чином можна було б дати сигнал росіянам утриматися від подальшого просування. Крім того, вони могли б також захистити цивільні райони, які регулярно стають мішенню російської армії", - зазначив Тензер.

Сценарій 5: протистояння в окопах

Цей план передбачає пряму участь французьких військ у боях на українському фронті. Але цей сценарій найменш реалістичний, бо "рівнозначний оголошенню Росії війни".

Відправлення західних військ в Україну - головні новини

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що Париж не виключає відправлення своїх військ до України. Пізніше він підтвердив свої слова попри критику колег. Цю ідею частково підтримали в інших країнах Європи.

При цьому РФ заявила, що Франція вже готує до відправки в Україну близько 2 тисяч військових. У Парижі назвали це дезінформацією.

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