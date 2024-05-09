Використання цих ракет спрямовано на велику кількість жертв, пояснив Євлаш.

Використання росіянами оновлених ракет Х-101/Х-102 по мирних містах спрямовано на велику кількість жертв. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Мова йде про додавання ще однієї бойової частини за рахунок зменшення паливного відділу ракети. Росія їх використовує на менші дистанції, але збільшила бойову частину. Ракети з баражуючими елементами", - охарактеризував він ракети, використаннях яких по Україні вже підтверджено.

За словами Євлаша, вони можуть наносити ураження більше по незахищеним об’єктам, зокрема по живій силі. "Коли вони атакують мирні міста - це спрямовано на велику кількість жертв, на знищення мирних українців. І це наноситиме більшу шкоду за рахунок маленьких металевих елементів цілям, які росіяни собі оберуть", - зазначив річник Повітряних сил.

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Що відомо про ракети Х-101:

Як повідомляв УНІАН, раніше РФ активно застосовувала ракети Х-101 проти України, зокрема для ураження енергетичної інфраструктури. Мова йде прро російський першокласний високоточний снаряд з дальністю польоту близько 4 тис км.

Пізніше стало відомо, що в кінці березня окупанти застосували для ударів по Україні нову модифікацію Х-101.

Згодом видання Defense Express опублікувало фото уламків оновлених Х-101, якими росія вдарила по Україні 8 травня. Видання зазначало, що вона отримала подвійну бойову частину.

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