За прогнозом, надалі російські військові будуть застосовувати дедалі частіше радянські ракети Х-22 та комплекси С-300.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чого далі можна очікувати від Росії, до яких атак вона вдасться найближчим часом. В ефірі телемарафону він заявив, що ракетний потенціал РФ виснажується. Йдеться про крилаті ракети.

"Є великий дефіцит "Калібрів" й Х-101. Не очікував окупант, що буде воювати цілий рік та буде витрачати такий запас ракет на критичну інфраструктуру, не маючи нічого з цього натомість", - каже Ігнат.

За його прогнозом, надалі російські військові будуть застосовувати дедалі частіше радянські ракети Х-22 та комплекси С-300. Питання лише в тому, настільки вони будуть ефективними та настільки частими будуть атаки.

Відео дня

"Ми бачимо, що частенько С-300 навіть не долітають до території України, падають їм на голови. Чи то спрацьовують самоліквідатори, чи то такий стан тих ракет", - зазначив речник Повітряних сил.

Росія застосовує С-300 проти України

Російські загарбники активно використовують ракети С-300 у прифронтових регіонах через їхню велику кількість та дефіцит високоточної далекобійної зброї, заявляв раніше Ігнат.

С-300 — це зенітно-ракетна система середнього радіусу дії радянського виробництва. Розробка зенітно-ракетного комплексу С-300 почалася в СРСР ще наприкінці 1960-70-х років минулого століття.

Ці зенітні ракетні комплекси здатні вражати різні цілі на дальностях від декількох кілометрів до 75-200 кілометрів.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, чому українська ППО не здатна збивати російські ракети Х-22. Ракета Х-22 призначена для ураження авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною.

Вас також можуть зацікавити новини: