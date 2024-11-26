Hitchhiker – це високошвидкісний безпілотник-перехоплювач з електричним двигуном.

В Україні успішно пройшли випробування нові американські системи протидії безпілотникам. Йдеться про дрони-перехоплювачі, які були названі такими, що "змінюють правила гри".

Як розповідає Newsweek, ця новинка була розроблена двома провідними американськими технологічними компаніями – IronNet та Astrion. Революційна технологія протидії безпілотникам продемонструвала вражаючий потенціал для боротьби з дронами в реальних бойових ситуаціях та підвищення рівня розвідки на полі бою.

"Hitchhiker – це високошвидкісний безпілотник-перехоплювач з електричним двигуном, призначений для знищення ворожих безпілотників, таких як іранський Shahed, більш економічно ефективно, ніж традиційні оборонні системи, такі як дорогі ракети для Patriot", – пише видання.

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Інвестор в галузі кібербезпеки і директор американської компанії IronNet Адмірал Майк Гʼюїтт назвав цю новинку "геймченджером".

"Astrion – це компанія з протидії безпілотним авіаційним системам (UAS), яка в принципі може забезпечити повне покриття країни від загроз з боку безпілотників. Вона може бачити безпілотники, класифікувати їх, відстежувати, а потім знищувати їх за допомогою свого безпілотника, який запускається з різних місць", – пояснив він.

Водночас IronNet забезпечить кіберстійку систему колективної оборони для мережі Astrion.

"Ми поділилися можливостями як IronNet, так і Astrion з різними лідерами в Україні, які перебувають на передовій. І я скажу вам, що зворотній зв'язок, який ми отримали, – як швидко ви можете доставити ці можливості сюди? І це від людей, які дійсно працюють на передовій на дуже високому рівні. Тому ми сприйняли це з великою впевненістю в тому, що це може змінити правила гри в Україні. Ми маємо намір принести це спільне партнерство в Україну", – сказав Гʼюїтт.

Безпілотники у війні

Повномасштабну війну РФ проти України не раз називали війною дронів. Обидві сторони використовують безпілотники – як у повітрі, так і на землі, і на воді. Зокрема, Україна застосовувала безекіпажні морські катери для знищення російських кораблів. Росіяни ж тероризують українські міста іранськими "Шахедами".

Україна також активно працює над розробкою нових безпілотників. Зокрема, за час війни зʼявилися такі дрони як "Шарк", "Бобер", ракета-дрон "Паляниця" тощо.

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