Всього до країн Коаліції безпілотників для підтримки ЗСУ входять 17 країн.

Країни-учасниці Міжнародної коаліції безпілотників для підтримки Збройних сил України збільшать внески на безпілотники до 1,8 мільярда євро.

Як зазначив міністр оборони України Рустем Умєров у соціальній мережі Facebook, про це повідомили партнери України з Латвії, яка разом із Великою Британією очолює цю ініціативу.

На переконання Умєрова, це рішення дозволить Україні посилити технологічну перевагу на полі бою та ефективніше нищити ворога.

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Міністр нагадав, що 31 жовтня в Ризі відбулося перше засідання керівної групи коаліції, яка об’єднала 17 країн: Австралію, Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Нову Зеландію, Польщу, Францію, Чехію, Швецію та Україну.

За його словами, Латвія виділить цього року 20 мільйонів євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 мільйонів - на закупівлі у вітчизняній промисловості, а 5 мільйонів - на спільні закупівлі в рамках коаліції.

Крім того, з латвійськими партнерами підписано угоду про навчання українських військових за програмою пілотування дронів.

"Безпілотники - це зброя майбутнього, яка вже зараз допомагає Україні тримати оборону і зберігати життя наших захисників. Дякую нашим партнерам за внесок у перемогу України!", - наголосив Умєров.

Що відомо стосовно Коаліції дронів і ситуації з дронами в Україні

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2024 року у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") було започатковано Коаліцію дронів.

Від моменту створення цієї коаліції союзники України почали робити оголошення про грошові внески.

19 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного року Україна продовжить нарощувати власне оборонне виробництво. Зокрема, у 2025 році планується виготовити не менше 30 тис. далекобійних дронів та 3 тис. ракет і ракет-дронів. Також здійснюється подальший пошук рішення для збиття ударних дронів типу "Шахеду" за допомогою FPV.

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