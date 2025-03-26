Комплекс під назвою "Хижий птах" ефективний у знищенні бронетехніки та укріплених вогневих позицій ворога.

Міністерство оборони України допустило до використання в підрозділах Сил оборони України безпілотний авіаційний комплекс (БПАК) "Хижий птах" вітчизняного виробництва.

Про це повідомило Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки Міноборони. Зазначається, що БПАК "Хижий птах" створено з урахуванням аналізу застосування безпілотників у бойових діях. Комплекс ефективний у знищенні бронетехніки та укріплених вогневих позицій ворога. "Коптери цього комплексу мають підвищену стійкість до роботи під дією ворожого РЕБу". – повідомляють в Міноборони.

Зазначається, що українські "Хижі птахи" мають рами різних типорозмірів. "Коптери несуть бойове навантаження, якого вистачає для ураження танка, бронетранспортера, самохідної артилерійської установки, укріпленого бліндажа тощо. "Хижі птахи" знищують окупантів у різних погодних умовах, вдень і вночі", - повідомляє Міноборони.

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Зброя українського виробництва

У січні 2025 року Міністерство оборони допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва. Зазначалося, що він може застосовуватись для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.

Конструкційно FPV-дрони комплексу "Громило" оснащуються рамою з композитних матеріалів. Коптери мають відносно потужні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд чималу відстань.

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