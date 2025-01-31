Заявяється, що вони маловразливі до впливу засобів РЕБ.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва.

Як повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, цей комплекс може застосовуватись для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога. Також літальні апарати комплексу маловразливі до впливу засобів радіоелектронної боротьби:

"Конструкційно FPV-дрони комплексу "Громило" оснащуються рамою з композитних матеріалів. Коптери мають відносно потужні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд чималу відстань. Комплекс можна застосовувати удень та вночі".

Зброя ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня підрозділам Сил оборони дозволили використовувати українськй дистанційно керований бойовий модуль Wolly.

Відео дня

Його оснащено кулеметом з системою автоматичної подачі набоїв, тепловізором, системою автовиявлення, розпізнавання та супроводження цілей. Заряду його акумуляторів має вистачити на декілька днів роботи.

Вас також можуть зацікавити новини: