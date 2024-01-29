Але потрібно буде і надалі нарощувати свою бойову авіаційну міць для встановлення контролю над повітряним простором України, зазначив він.

Сили оборони значно посиляться вже першими західними винищувачами F-16. Таку заяву зробив в ефірі телеканалу Freedom речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Однак, за його словами, для встановлення контролю над повітряним простором України потрібно буде і далі нарощувати свою бойову авіаційну міць. Необхідно говорити про комплекс засобів, який дасть можливість переважати.

"F-16, безумовно, допоможуть Україні в плані перехоплення крилатих ракет і дронів. Безумовно, зможуть в деякому роді відігнати російську авіацію подалі і допомогти нашим наземним військам просунутися в тому чи іншому напрямку. Також контроль повітряного простору над морем, забезпечення свободи судноплавства. Це важливе питання. Це і наш "зерновий коридор" і т.д.", – підкреслив Ігнат.

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Водночас він зазначив, що у Росії є потужні засоби ППО в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях. Крім того, у ворога потужна авіація. Тому сказати, що Україна після отримання перших F-16 зможе швидко взяти під свій контроль повітряний прострі, не можна.

Ігнат також зазначив, що питання зміцнення оборони неба є комплексним.

"Ми серйозно посилимося першими літаками F-16 і будемо нарощувати свою бойову авіаційну міць – це і ППО, і засоби радіоелектронної боротьби – щоб досягти повного контролю над власним повітряним простором. І тоді вже наземні операції можна буде проводити більш впевнено і більш ефективно", – підсумував спікер Повітряних сил.

F-16 для України: це варто знати

Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна здатна повернути контроль над небом у 2024 році, але є нюанс. За словами міністра, це може статися в разі своєчасного отримання Києвом винищувачів F-16, дронів, засобів РЕБ і ракет.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що західні партнери вже готові надавати Україні літаки F-16. Однак питання полягає в тому, чи все готово, щоб ці винищувачі працювали на нашій території. Він підкреслив, що для отримання F-16 необхідні не тільки пілоти, що пройшли навчання, а й підготовлена інфраструктура та інженери.

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