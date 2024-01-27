За словами міністра закордонних справ, це може статися в разі своєчасного отримання Києвом винищувачів F-16, дронів, засобів РЕБ та ракет.

Мета повернення Україною контролю над власним повітряним простором цього року є досяжною. Про це на спільній прес-конференції з головою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом у Києві заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Водночас, за його словами, це може статися в разі своєчасного отримання Києвом винищувачів F-16, дронів, засобів РЕБ та ракет.

"Якщо ми отримаємо F-16, якщо в нас будуть бойові та розвідувальні дрони – саме в цьому полягає важливість нашого співробітництва з Литвою, – якщо в нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це досяжно", - підкреслив дипломат.

При цьому він зазначив, що відповідні рішення вже втілюються, але "необхідно отримати всі ці елементи в достатній кількості й у належний час".

"Саме заради цього ми працюємо, і саме тому є важливим Європейський оборонний фонд, тому що він створить додаткові можливості та засоби для забезпечення цих елементів для України", – резюмував Кулеба.

Передача F-16 Україні - останні новини

Західні партнери готові передати F-16 Україні. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. При цьому, за його словами, Україні потрібно мати не лише підготовлених пілотів, а й відповідну інфраструктуру та навчених інженерів.

Раніше Ігнат повідомив, що українські пілоти вже літають на F-16. Водночас нформація про хід їхнього навчання не оприлюднюється, оскільки тренування є дуже конфіденційними.

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