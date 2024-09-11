Тепер не залишилося сумнівів, що йдеться про ракети саме найменшого радіусу дії.

Пентагон підтвердив, що Іран передав Росії певну кількість балістичних ракет малої дальності. Йдеться про ракети Fath 360, сказав на брифінгу спікер Міноборони США Пет Райдер.

"Сполучені Штати підтвердили повідомлення про те, що Іран передав Росії балістичні ракети ближнього радіусу дії Fath 360, яка, за нашими оцінками, може використати їх протягом кількох тижнів проти України, що призведе до загибелі ще більшої кількості українських цивільних осіб", — заявив Райдер, додавши, що зараз Пентагон не може сказати, про яку кількість ракет йдеться.

Як пише аналітичний портал Defense Express, Fath-360 – це ракета довжиною 5 метрів, із загальною стартовою вагою 787 кг, бойовою частиною у 150 кг та дальністю до 120 км. Наведення ракети забезпечує комбінована система інерціальної та супутникової навігації.

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"Точність ракет дискусійна, але важливо зазначити, що угода про їх передачу нібито була укладена ще у грудні 2023 року, тому не виключено, що Іран міг отримати навігаційні системи від РФ для встановлення у ці ракети", – наголошують експерти.

Щодо пускових установок, то Іран традиційно маскує їх під цивільний автотранспорт, тож візуально вони схожі на звичайні тентовані вантажівки у "цивільних" кольорах.

Якщо росіяни запускатимуть ракети Fath-360 з відносно безпечної відстані з відступом у 20 км від лінії фронту, вони зможуть бити по Україні на глибину до 100 км. Таким чином, в зоні ураження опиняться такі великі міста, як Чернігів, Суми, Харків та Запоріжжя.

Крім того, росіяни, ймовірно, активніше битимуть іранськими ракетами по військових об'єктах у прифронтовій зоні. Як зазначають аналітики, раніше ворогу доводилося для їх ураження використовувати дорогі та дефіцитні ракети ОТРК "Искандер", нечислені залишки "Точки-У", а також зенітні ракети до С-300 та С-400.

"Але тепер у нього з'явився дешевший та спеціалізований засіб", – наголошують експерти.

Росія отримала ракети з Ірану: останні новини

Як писав УНІАН, США оголосили нові санкції проти Ірану за передачу Росії балістичних ракет. Державний департамент США включив до санкційного переліку три організації, зокрема авіакомпанію Iran Air.

Також ми розповідали, що Іран імовірно передав Росії понад 200 ракет. Таку оцінку дає головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

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