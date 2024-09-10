Державний департамент США включив до санкційного переліку три організації, зокрема авіакомпанію Iran Air.

Міністерство фінансів США запровадилоо санкції проти 10 фізичних осіб, 6 організацій та 5 суден Ірану та Росії, які допомагають озброювати РФ іранськими безпілотниками та балістичними ракетами. Відповідне повідомлення розміщене на сайті Мінфіну Штатів.

Міністерство посилається на причини введення санкцій: наприкінці 2023 року Іран і Росія підписали контракт на постачання сотень ракет. Влітку 2024 року російські військовослужбовці пройшли навчання з використання іранських ракет Fateh-360, а на початку вересня 2024 року Росія отримала першу партію цих ракет з Ірану.

"Сьогодні Сполучені Штати та наші союзники вживають узгоджених заходів у відповідь на безрозсудне рішення Ірану розповсюдити балістичні ракети до Росії для використання в її агресивній війні проти України Іран вирішив посилити свою участь у незаконній війні Росії, і США разом з партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну", - заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

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Державний департамент США включив до санкційного переліку три організації, зокрема авіакомпанію Iran Air. Компанія транспортувала вантажі від імені Корпусу вартових ісламської революції і Міністерства оборони Ірану. Іран також завдяки Iran Air надавав послуги з вантажних перевезень до Росії, включаючи постачання електроніки та деталей для літаків.

Як повідомляє Управління з контролю над іноземними активами Казначейства США, під обмеження потрапили судна "Композитор Рахманінов", "Закамськ", "Борис Кустодієв", "Омський-103", "Омський-119", "Порт Оля-3", "Порт. Оля-4", "ВАФА" та "ВАФА-1". Під американські санкції також потрапила російська судноплавна компанія "Трансморфлот" та генеральний директор компанії "Морський торговельний порт Оля" Джамалдін Пашаєв.

Також США ввели обмеження щодо таких фізичних і юридичних осіб:

Рухолла Катебі з Міноборони Ірану, який налагоджує контакти з російським урядом;

Ебрагім Бахрамі, який організовував навчання російських військових в Ірані;

Алі Джа'фарабаді з командування військово-повітряних сил КВІР, який керував запуском супутників в Ірані;

Джамалдін Пашаєв - контролює мережу російських судноплавних компаній, які працюють в порту Оля і РФ;

іранська транспортна компанія Azadegan, що є афілійованою компанією КВІР, та пов'язані з нею юридичні особи Amad Behineh Saz Engineering Company, Sanjesh Gostar Dana Engineering and Quality Inspection Company і Talieh Sabz Jehan Group Company;

голова ради директорів Azadegan Алі Заре, його заступник Голамреза Ейні Саркаллах та в.о. керуючого директора Масуд Нурахмаді;

конструкторське бюро Farzanegan Propulsion Systems (Farzanegan) постачало російським виробникам зброї зразки двигунів для підтримки російської розробки крилатих ракет. Хоссейн Пурфарзане, Захра Пурфарзане та Хасан Пурфарзане, які є лідерами або офіційними особами Farzanegan.

Обмеження проти Ірану

Франція, Німеччина та Велика Британія планують скасувати двосторонні угоди з Іраном про авіасполучення. Про це повідомляє The Guardian.

У спільній заяві країн зазначається, що уряди цих країн ухвалили відповідне рішення через експорт Іраном балістичних ракет до Росії, назвавши це "прямою загрозою європейській безпеці".

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