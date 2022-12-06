У Польщі наголошують, що добре озброєна армія - найкращий стримувальний аргумент для Росії.

Найдорожчі танки світу прямують до східного кордону Польщі. Варшава отримала першу партію зброї, замовлену в Південній Кореї. До порту міста Гдиня прибуло 10 танків і 24 самохідні гаубиці.

Як йдеться в сюжеті ТСН, їх Польща замовила в Сеула влітку на тлі вторгнення Росії до України. Танки, які будуть на озброєнні польської армії, це К-2 Black Panther. Їх вважають найдорожчими у світі, кожен такий коштує 8,5 млн доларів.

Ці танки здатні розвивати швидкість до 70 км/год, стріляти самонавідним бронебійним кумулятивним снарядом. Північно-східної частини Польщі озброєння досягне протягом найближчих днів.

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Нинішня партія - перша, нову Сеул обіцяє надіслати полякам наступного року разом з боєприпасами.

Як Польща озброюється до зубів через агресію Росії

Раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав грандіозну угоду з військово-промисловим комплексом Південної Кореї. Угода розрахована на багато років поставки південнокорейських винищувачів FA-50, самохідних гаубиць К-9 і найбільше суперсучасних танків К2.

Так, поставки танків К2 розділили на два етапи: на першому Польща закупить 180 танків, поставки почнуться цьогоріч. На другому - понад 800 танків вже будуть вироблятися в Польщі польською оборонною промисловістю.

К2 - це один з найсучасніших танків у світі й, ймовірно, найдорожчий, його вартість 8,5 млн доларів за одиницю. Але він того вартий, він оснащений сучасними радарами системи виявлення цілі, дуже міцний і витривалий, оснащений спеціальним захистом від ураження. А його 120-міліметрове знаряддя з лазерним прицілом здатне за хвилину вразити 6 цілей. До того ж ствол може бути замінений на 140 міліметрів і стріляти як гаубиця керованими снарядами. І - вишенька на торті - ці танки проектували, взявши за основу американський "Абрамс".

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