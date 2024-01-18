Ці "пташки" пролетіли понад тисячу кілометрів і уразили ціль.

Російську нафтобазу в Ленінградській області атакували дрони українського виробництва.

Як повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін під час дискусії Deciding Your Tomorrow, Україна вже здатна виготовляти дрони вартістю від 350 доларів, які здатні літати на великі відстані.

За словами Камишіна, дрони, якими було атаковано Санкт-Петербург - українського виробництва. Вони пролетіли понад тисячу кілометрів, перш ніж уразити ціль

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"Це виготовлено в Україні. Так, цієї ночі ми влучили в ціль, і ця штука пролетіла рівно 1250 кілометрів цієї ночі", - сказав Камишін.

Атака на нафтобазу в Санкт-Петербурзі

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 18 січня Україна атакувала дронами нафтобазу в російській Ленінградській області. Це була спецоперація Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як розповіли джерела, йдеться про операцію ГУР "із залученням сучасних українських засобів". Наразі ж триває збір даних, втім вже відомо про підтверджені влучання по цілях.

На питання, чи вперше українським дронам вдалося дістатися до Ленінградської області РФ, джерело уточнило, що це було "не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув".

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