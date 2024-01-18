Це була спецоперація ГУР "із залученням сучасних українських засобів".

Атака безпілотників по нафтобазі в російській Ленінградській області, що відбулась в ніч на 18 січня, є спецоперацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомило джерело в спецслужбах, пише РБК-Україна.

Як розповіли джерела, йдеться про операцію ГУР "із залученням сучасних українських засобів". Наразі ж триває збір даних, втім вже відомо про підтверджені влучання по цілях.

Також співрозмовник зазначив, що відтепер військові об'єкти Санкт-Петербурга та Ленінградської області перебувають "у зоні досяжності українських сил".

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На питання, чи вперше українським дронам вдалося дістатися до Ленінградської області РФ, джерело уточнило, що це було "не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув".

Варто зазначити, що у ніч проти четверга, 18 січня, у Росії чули вибухи у кількох областях. За інформацією розпубліків, БПЛА впав і вибухнув на території нафтогазової компанії "Петербурзький нафтовий термінал" (це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні). А також уламки дрону впали на території морпорту, там спалахнула пожежа.

Атаки українських безпілотників

Раніше УНІАН писав, що 9 січня у російському місті Орел два дрони "впали" на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Інформацію підтвердив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

РосЗМІ повідомили, що дрони-камікадзе атакували нафтобазу "Орелнафтопродукт".

"Ворожий БПЛА врізався в порожній резервуар на території нафтобази... Попередньо, постраждалих немає. Оперативні служби перевіряють інформацію про другий безпілотник над нафтобазою "Орелнафтопродукт". Мешканці найближчих будинків повідомляють про другий вибух".

Згодом джерела повідомили, що атака на нафтобазу та енергооб'єкт у російському місті Орел – це спецоперація Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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