Китай збудував другий секретний підводний човен для безпілотників: що відомо

Друге судно вже помітили в Гуанчжоу, а його можливості можуть мати значення для військових операцій у Тихому океані.

Китай, імовірно, майже завершив будівництво другого спеціалізованого судна для запуску, транспортування та обслуговування безпілотних апаратів. Нове судно виявили в Гуанчжоу. Воно має конструкцію, подібну до корабля, який раніше помітили на суднобудівному заводі в Шанхаї, однак приблизно на третину менше за розмірами. Про це повідомляє TWZ.

Перше судно незвичайної конструкції раніше помітили на заводі Hudong-Zhonghua на острові Чансін у Шанхаї. Його конструкція передбачає можливість транспортування кількох великих або великої кількості менших безпілотних апаратів через кормові гаражні ворота та спеціальну палубу з колодязем.

Для підйому й опускання апаратів із води та переміщення між рівнями корабля передбачені спеціальні підйомні конструкції.

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Друге судно, яке виявили в Гуанчжоу, має подібну конфігурацію, але менші розміри та деякі відмінності в обрисах корпусу. На ньому помітні шість підйомних веж, тоді як на більшому шанхайському судні передбачено шість великих і шість менших.

Водночас новий корабель зберігає основні конструктивні особливості свого аналога, зокрема польотну палубу, ангар за носовою надбудовою та подібне розташування димових труб.

Де побудували друге судно

За даними видання, судно збудували на підприємстві Guangzhou Shipyard International (GSI) на острові Лонгсюе поблизу Гуанчжоу. Завод є дочірньою компанією Китайської державної суднобудівної корпорації.

Це підприємство відоме створенням незвичайних китайських суден, серед яких випробувальні кораблі для безпілотників, спеціалізовані баржі для висадки на берег і великі судна постачання.

На супутниковому знімку від 2 жовтня судно зафіксували на території заводу перед спуском на воду. За оцінкою видання, це підтверджує місце його будівництва.

Для чого Китаю потрібні такі кораблі

Поява одразу двох суден може свідчити про зростання уваги китайських військових до операцій із використанням безпілотних апаратів далеко від власного узбережжя. Водночас поки що не можна стверджувати, що кораблі вже виконують бойові завдання: їх можуть використовувати для випробувань та експериментальних розробок.

Великі безпілотні апарати потенційно здатні виконувати широкий спектр завдань – від картографування морського дна та пошуку мін до виявлення підводних човнів і кораблів, а також запуску крилатих ракет та інших безпілотників.

Окрему увагу привертає можливість тривалого перебування таких апаратів на патрулюванні. Спеціалізовані судна могли б забезпечувати їх транспортування, розгортання, евакуацію та технічне обслуговування у віддалених районах Тихого океану.

За оцінкою видання, розвиток такого флоту потенційно може створити додаткові загрози для американських військових об'єктів у Тихому океані та навіть узбережжя США.

Також з'являлися припущення, що два виявлені судна можуть бути частиною масштабнішої програми, яка передбачає будівництво додаткових кораблів із подібними можливостями. Якщо це підтвердиться, йтиметься про розвиток не лише експериментальних платформ, а й потенційно ширшої системи застосування великих безпілотних апаратів.

Поки що точні масштаби програми залишаються невідомими. Однак поява другого судна за короткий проміжок часу свідчить про те, що Китай продовжує розвивати спеціалізовані морські платформи для роботи з безпілотними технологіями.

Китайський флот - цікаві новини

Раніше ми розповідали, як 26 жовтня 2006 року китайський дизель-електричний підводний човен класу "Сун" сплив приблизно за п'ять миль від американського авіаносця USS Kitty Hawk поблизу японського острова Окінава.

Військові США не виявили його до моменту, коли підводний човен з'явився на поверхні. Інцидент привернув увагу до вразливості авіаносних ударних груп перед тихими дизель-електричними субмаринами.

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