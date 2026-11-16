Китайський винищувач J-10C 'засвітився' з модифікованою російською ракетою

Вона здатна уражати бункери, мости, аеродроми та кораблі на відстані до 30 км, а її поява може свідчити про розширення ударних можливостей китайської авіації.

На китайському винищувачі J-10C помітили модифіковану ракету класу "повітря – поверхня" російського походження Х-29Т. Її поява може свідчити про розширення ударних можливостей літака та адаптацію китайського ракетного арсеналу для використання на різних бойових платформах, повідомляє Interesting Engineering.

Вона була встановлена під винищувачем під час зльоту. Це перше відоме повідомлення про виявлення модифікованої Х-29Т на J-10C.

Китай уже використовував модифіковану Х-29Т на інших бойових літаках

На початку 2000-х років Китай імпортував із Росії приблизно 2000 ракет Х-29Т разом із багатоцільовими ударними винищувачами Су-30МКК.

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Модифіковану версію цієї ракети раніше помічали на китайському винищувачі-бомбардувальнику JH-7A, а в травні – на винищувачі J-16.

Оригінальна Х-29Т – це важка ракета класу "повітря – поверхня" з реактивним двигуном, яку розробили в Радянському Союзі для високоточних ударів по добре захищених цілях.

Вона важить близько 685 кг і оснащена бронебійно-фугасною бойовою частиною масою 320 кг.

Ракету розробили для ураження укріпленої інфраструктури. Вона може знищувати бункери, мости, аеродроми та надводні кораблі. Заявлена дальність її польоту становить від 10 до 30 км залежно від умов запуску.

Х-29 надійшла на озброєння радянських ВПС у 1980 році та згодом експортувалася до кількох країн. Російські війська також застосовували ці ракети під час війни проти України, запускаючи їх із винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Модифікована ракета може отримати вдосконалену систему наведення

Згідно з публікаціями в китайських соціальних мережах, ракета, яку помітили під J-10C, імовірно, має модернізовану інфрачервону головку самонаведення.

Це відрізняється від початкової російської конфігурації Х-29Т. Водночас South China Morning Post не змогла самостійно підтвердити інформацію про ці модифікації.

За словами експертів, удосконалена головка самонаведення потенційно може покращити здатність ракети розпізнавати та уражати цілі. Однак її фактичні характеристики й можливості наведення залишаються невідомими.

Х-29Т може доповнити далекобійне озброєння китайського J-10C

J-10 розробила Чендуська авіабудівна корпорація. Це середньолегкий одномоторний багатоцільовий бойовий літак. Його вдосконалена версія J-10C оснащена сучасною авіонікою та може використовувати ракети класів "повітря – повітря", "повітря – земля" і протикорабельне озброєння.

Китай експлуатує приблизно 600 літаків сімейства J-10. Це один із найчисленніших типів винищувачів Народно-визвольної армії Китаю. J-10C регулярно залучають до військових навчань і патрулювання навколо Тайваню.

До появи модифікованої Х-29Т одним з основних засобів ураження наземних цілей для цього винищувача була крилата ракета дистанційного керування КД-88. Її заявлена дальність польоту перевищує 200 км.

Завдяки такій дальності пілоти можуть атакувати цілі, не заходячи в добре захищений повітряний простір, що зменшує загрозу з боку ворожих винищувачів і зенітно-ракетних комплексів.

Натомість Х-29Т із меншою дальністю може забезпечити інший варіант ударів по укріплених цілях. Її інтеграція дасть J-10C додаткову можливість ураження наземних об'єктів без необхідності покладатися виключно на далекобійні ракети.

Поява цієї зброї також свідчить про те, що Китай вивчає можливості адаптації наявного ракетного арсеналу для використання на різних бойових літаках.

Китайська бойова авіація - останні новини

Як повідомляв УНІАН, з'явилися нові знімки, на яких, судячи з усього, зображено новітній китайський безпілотник WZ-X, що зовні нагадує американський бомбардувальник-невидимку B-2 Spirit.

Фотографії, зроблені в невідомому місці та в невстановлений час, дають змогу розглянути низку цікавих особливостей цього літального апарата.

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