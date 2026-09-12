Загадковий китайський безпілотник-стелс потрапив у об'єктив (відео)

Ці кадри були опубліковані лише через кілька місяців після того, як у серпні цього року в мережу потрапили інші цікаві зображення цього безпілотника.

З'явилися нові знімки, на яких, судячи з усього, зображено новітній китайський безпілотник WZ-X, що зовні нагадує американський бомбардувальник-невидимку B-2 Spirit. Про це пише Interesting Engineering.

Фотографії, зроблені в невідомому місці та в невстановлений час, дають змогу розглянути низку цікавих особливостей цього літального апарата.

Зазначається, що ці кадри були опубліковані всього через кілька місяців після того, як у серпні цього року в мережу потрапили інші цікаві зображення цього безпілотника. На тих знімках апарат було показано ззаду, що дозволило скласти уявлення про конструкцію шасі, хвостове оперення та інші елементи.

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Нові зображення підтверджують й інші важливі характеристики, зокрема загальну форму планера. Судячи з фото, задня кромка крила має характерну зубчасту форму: вона не пряма, а утворює зигзаг або "пилкоподібний" візерунок, дуже схожий на той, що використовується в конструкції B-2 Spirit.

Під час проектування малопомітних (стелс) літальних апаратів конструктори прагнуть розташовувати кромки під певними кутами, щоб відбивати радіохвилі в бік від джерела сигналу, а не назад до нього. Зубчаста задня кромка також допомагає приховати від радарів такі елементи, як органи управління та вузли вихлопної системи.

WZ-X знову помічений у повітрі

Цікаво, що вже одна ця деталь підкріплює впевненість у тому, що новий безпілотник дійсно має властивості малопомітності.

На думку аналітиків, подібні апарати можуть використовуватися для дій у глибині повітряного простору, контрольованого противником, подібно до того, як це роблять сучасні пілотовані стелс-літаки. У статті зазначено:

"Конкретні цілі таких місій поки що невідомі, але, ймовірно, йдеться про збір важливої інформації та отримання зображень перед поверненням на базу. З концептуальної точки зору це наближає цей апарат до американських безпілотників сімейств RQ-170 та RQ-180, а не до традиційних моделей на кшталт MQ-9 Reaper".

Важливо, що останній не відрізняється високою малопомітністю, тоді як розглянутий апарат спочатку проектується для виживання в умовах, де Reaper, швидше за все, був би вразливим.

Компонування за схемою "літаюче крило" також чудово підходить для розвідувальних завдань. Така схема забезпечує великий запас палива, значну тривалість польоту, достатньо місця для розміщення датчиків і, що вкрай важливо, відносно малу ефективну площу розсіювання.

Хоча за фотографіями це визначити складно, аналітики вважають, що безпілотник може бути оснащений радаром із синтезованою апертурою, приймачами для ведення радіотехнічної розвідки, оптико-електронними та інфрачервоними датчиками, а також обладнанням для перехоплення сигналів зв’язку.

Втім, точний склад бортової електроніки та розвідувальної апаратури поки що залишається предметом припущень. Ще одна примітна деталь, що стосується недавньої серії знімків, полягає в тому, що випробувальні польоти безпілотника проводилися в світлу пору доби. Це свідчить про те, що Китай цілком впевнено використовує свій новий дрон вдень.

Польоти в денний час

Важливо зазначити, що в таких умовах апарат легше сфотографувати: це може означати, що він перестав бути надзвичайно рідкісним прототипом, який здійснює лише епізодичні секретні вильоти. Якщо це так, то програма, ймовірно, переходить до більш просунутого етапу льотних випробувань.

"WZ-X" - це не офіційне позначення, а справжність самих фотографій не була підтверджена незалежними джерелами. Таким чином, ми набагато більше знаємо про зовнішній вигляд цього літального апарата, ніж про його реальні можливості.

Якщо це дійсно безпілотник, спроектований за технологією "стелс", то набагато більше стратегічне значення має те, як саме Китай планує його використовувати. Наприклад, він міг би вести розвідку в інтересах китайських бомбардувальників або ракетних комплексів: виявляти кораблі, визначати позиції радарів ППО, перехоплювати канали зв’язку та передавати дані для наведення на ціль, не наражаючи при цьому на ризик життя пілота.

Китайська зброя

Розробники перспективного китайського винищувача J-50 описали технології, які можуть кардинально змінити принцип ведення повітряного бою. Серед них - здатність літака самостійно продовжувати політ у разі втрати свідомості пілотом та координація великих груп безпілотників.

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