Китай вперше показав таємничі безхвості винищувачі: оглядач розкрив їхній секрет

Китай демонструє рішучість у розробці літаків, які за характеристиками можуть наблизитися до американських бомбардувальників B-2 і B-21.

Розкрито секрети нових таємничих китайських літаків-невидимок. Безхвості конструкції бортів поки що не призначалися для маневрів у повітряному бою, пише військовий оглядач Девід Акс для The Telegraph.

18 грудня Міністерство оборони США оприлюднило черговий щорічний звіт, схвалений Конгресом, щодо військового потенціалу Китаю. Документ пропонує серйозний аналіз, де детально описано швидку модернізацію Народно-визвольної армії Китаю (НОАК) у таких сферах, як космос, кіберпростір, повітря, суша, море та підводні води. Ця модернізація очевидно спрямована на підготовку НОАК до можливого вторгнення й окупації Тайваню, водночас стримуючи будь-які спроби США чи їхніх союзників втрутитися.

Особливу увагу в звіті приділено повітряним силам Китаю (PLAF). "PLAF прагне розширити свої можливості щодо проекції сили", - зазначено у звіті. Чим далі китайські літаки зможуть проникати в західну частину Тихого океану і чим більше озброєння вони зможуть транспортувати, тим вищі їхні шанси під час ймовірної операції з Тайванем.

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Всього через вісім днів після публікації цього звіту амбіції Китаю у сфері військової авіації набули конкретного вираження. Менш ніж за добу два провідні китайські авіавиробники - Chengdu та Shenyang Aircraft Corporations - окремо представили демонстраційні моделі нових пілотованих стелс-літаків шостого покоління.

Демонстраційні польоти відбулися над заводськими аеродромами обох корпорацій. Показ супроводжувався ретельно організованою медіакампанією: місцеві жителі біля аеродромів записали відео з демонстраторами, які наголосили на їхній технологічній складності. Обидві моделі мають безхвосту конструкцію, що робить їх більш малопомітними для радарів і забезпечує збільшений внутрішній простір для палива та озброєння.

Така конструкція, хоча й сприяє зниженню радіолокаційної сигнатури, значно ускладнює управління літаком. До цього часу безхвості стелс-моделі використовувалися лише для бомбардувальників, але не для винищувачів, що вимагають маневреності для повітряних боїв. Таким чином, китайські демонстратори, ймовірно, є прототипами ударних літаків або середніх бомбардувальників, які могли б замінити застарілі моделі Xi'an JH-7.

Перетворення таких демонстраторів у серійні бойові моделі є складним завданням. Проте Китай демонструє рішучість у розробці літаків, які за характеристиками можуть наблизитися до американських бомбардувальників B-2 і B-21.

США також працюють над шостим поколінням бойових літаків, зокрема безхвостими стелс-моделями, але утримуються від публічних демонстрацій до завершення розробок. Тим часом європейська програма Tempest, до якої залучені Великобританія, Італія, Японія та Саудівська Аравія, також готує перехід до шостого покоління винищувачів.

Якщо китайські моделі підуть за схемою розробки J-20, то нові літаки можуть стати бойовими одиницями до середини 2030-х років. У той час JH-7 остаточно застаріють, і нові літаки можуть стати ключовими в разі ескалації конфлікту з Тайванем.

Винищувачі шостого покоління - що відомо

Пекін кинув виклик країнам Заходу, жодна з яких поки що не почала льотних випробувань винищувача шостого покоління.

З огляду на існуючу інформацію, найближчі за всіх на Заході до цього знаходяться британці. В усякому разі, влітку вони показали демонстратор винищувача нового покоління, який знають як Tempest.

Партнерами Лондона в програмі виступають японці та італійці. Також існує конкуруючий франко-германо-іспанський проект, який отримав назву Future Combat Air System.

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