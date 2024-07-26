У Британії збирають демонстратор винищувача нового покоління Tempest (фото)

Передбачається, що серійний літак приймуть на озброєння приблизно у середині наступного десятиліття.

Консорціум Team Tempest опублікував фото, на яких показано збірку демонстратора технологій перспективного винищувача шостого покоління.

На це звернули увагу спеціалісти The War Zone. На фото можна бачити передню частину фюзеляжу літака, над яким зараз працюють на заводі BAE Systems у Вартоні (Велика Британія). Концепт винищувача нового покоління Tempest було представлено ще у 2018 році.

У 2022-му проект став частиною того, що знають як Global Combat Air Programme (GCAP). Це програма, у якій беруть участь Велика Британія, Італія і Японія. Вона ставить своєю ціллю створення винищувача шостого покоління і введення його в експлуатацію приблизно у 2035-му.

Відео дня

Перший політ демонстратора можна очікувати через кілька років. Про нього відомо дуже мало, за винятком того, що літак буде оснащений парою двигунів Eurojet EJ200.

Це турбореактивний двохконтурний авіаційний двигун, як використовується у якості силової установки для винищувача Eurofighter Typhoon. Серійний Tempest отримає двигун зовсім іншого типу – зараз він знаходиться у стадії розробки.

Винищувачі шостого покоління - що відомо

Варто нагадати, що нещодавно було представлено новий концепт винищувача шостого покоління, який розробляють по програмі GCAP. Він сильно відрізняється від концепту, представленого раніше.

Конкуренцію GCAP повинен скласти інший міжнародний проект, який отримав назву FCAS, або Future Combat Air System. Його реалізацією займаються Німеччина, Франція та Іспанія.

Вас також можуть зацікавити новини: