Це перше відео, на якому видно скидання гіперзвукової ракети, відомої під індексом 2PZD-21.

Пекін представив відео, на якому можна побачити один з найбільш таємничих ракетних комплексів Китаю – гіперзвукову ракету повітряного базування 2PZD-21. Її скидає дозвуковий бомбардувальник H-6K. Про це повідомляє Defense Express.

Про саму ракету відомо вже кілька років, однак відео з застосуванням комплексу з'явилося тільки зараз. Втім, не дуже зрозуміло, чи мав місце запуск ракети, чи літак тільки скинув 2PZD-21 (такі скидання є частиною випробувань нових озброєнь).

Як би там не було, відео представляє великий інтерес для спеціалістів. Тепер можна з великою ймовірністю казати, що бомбардувальник H-6K є штатним носієм нового озброєння.

Концептуально схожу російську ракету, яка отримала назву "‎Кинджал", може використовувати лише спеціальним чином модернізований винищувач МіГ-31, який іноді називають МіГ-31К (існує і інше позначення). Таких літаків у Росії не дуже багато.

Характеристики 2PZD-21 не розкривають. На думку експертів, її зробили на основі тактичної балістичної ракети, ймовірно, CM-401. Остання має заявлену дальність для експортного варіанту майже 300 км.

Китайський ОПК – що цікавого

Однією з найбільш важливих за останні роки подій у китайській оборонці став початок ходових випробувань найбільш потужного авіаносця в історії КНР – корабля "Фуцзянь".

Він став першим авіаносцем Пекіну, який отримав систему CATOBAR, що дозволяє літакам злітати за допомогою катапульти і сідати з використанням аерофінішера.

Передбачається, що до складу авіагрупи корабля увійде винищувач п'ятого покоління J-35, який зараз активно випробовують.

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