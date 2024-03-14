Експерти не виключають, що J-35 будуть експлуатувати на всіх трьох авіаносцях КНР.

У мережу виклали фотографії літака, який скоріш за все є третім літаючим прототипом китайського палубного винищувача п'ятого покоління Shenyang J-35. Про це повідомляє The War Zone.

Спочатку зображення розмістили у китайському мікроблозі Weibo, а згодом вони почали поширюватися в Мережі. Точна дата зйомки залишається невідомою. В одному з блоків зазначають, що літак сфотографували, коли він наблизився до Шеньянської авіабудівної корпорації (Shenyang Aircraft Corporation) в Ляоніні після випробувального польоту.

Як можна бачити на нових фото, винищувач має гладку нижню частину: це одна з вимог технології стелс. Схоже, на прототип встановили лінзу Люнебурга, яка збільшує радіолокаційну помітність літака під час не бойових завдань (коли низька помітність йому не потрібна, а, навпаки, може стати на заваді).

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Шасі J-35 має здвоєне носове колесо для експлуатація з авіаносців: таку ж компоновку можна бачити на палубному варіанті американського F-35 – F-35C.

Що відомо про винищувач J-35

J-35 – один з найбільш таємничих військових проектів Китаю. Перша версія літака, яка отримала назву J-31, здійснила перший політ у далекому 2012 році. Багато часу про нього взагалі нічого не чули, однак у 2021 році відбувся перший політ палубного варіанта, який отримав неофіційне позначення J-XY або J-35.

На думку експертів, у якості двигуна першого етапу для літака, ймовірно, виступає WS-13, точніше його версія WS-21. Він розроблений на основі російського РД-93, призначеного для пакистанських винищувачів JF-17. Двигуном другого етапу може стати більш сучасний WS-19.

Авіаносці Китаю: сьогодення та майбутнє

На думку експертів, J-35 хочуть експлуатувати на всіх трьох китайських авіаносцях. Нагадаємо, перший самостійно збудований авіаносець КНР прийняла на озброєння у 2019-му: він отримав назву "Шаньдун".

Раніше, у вересні 2012 року до складу Військово-морських сил КНР увійшов авіаносець "Ляонін", який Пекін придбав у України. Окрім того, Китай зараз випробовує свій третій авіаносець, який отримав назву "Фуцзянь". Його можуть передати флоту у наступному році.

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