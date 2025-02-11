Chengdu J-20 відносять до п’ятого покоління, хоча існують певні сумніви щодо його бойових можливостей.

З’явилися кадри, на яких можна бачити китайський винищувач-невидимку J-20 з великим арсеналом ракет класу "повітря-повітря", розташованих на зовнішніх вузлах. На це звернув увагу портал The War Zone.

Американці називають такий підхід "режимом звіра". Вони використовують цей термін, коли винищувач (наприклад, F-35) несе більше бомб чи ракет, ніж передбачає його стандартний режим бойового навантаження.

На самому відео можна бачити J-20, оснащений вісьмома ракетами класу "‎повітря-повітря"‎ великої дальності PL-15, які розташовані парами на чотирьох пілонах під крилами літака. Передбачається, що PL-15 може вражати цілі на дальності до 200-300 км.

Зазначимо також, що J-20 може нести чотири такі ракету у великому внутрішньому відсіку. Таким чином, можна припустити, що помічений літак ніс одразу 12 ракет PL-15, що, звісно, є дуже великим арсеналом.

У той же час, застосування зовнішніх вузлів фактично нівелює переваги технології стелс, а отже J-20 лишається без свого головного козиря – малопомітності.

Літак J-20 - довідка

J-20 є винищувачем п'ятого покоління, розробленим Chengdu Aircraft Industry Corporation. Свій перший політ він здійснив 11 січня 2011 року. Літак прийняли на озброєння у 2017-му.

Винищувач вважають одним із ключових досягнень КНР у сфері військової авіації. Тим не менш, на Заході (а також в Японії та Південній Кореї) традиційно стримано оцінюють його бойовий потенціал.

Фахівці вважають, що Chengdu J-20, незважаючи на свої передові можливості, не може зрівнятися з американським F-35. Критиці піддають, зокрема, силову установку китайського винищувача.

Перспективні літаки КНР

Відомо, що КНР розробляє винищувач (або винищувачі) шостого покоління, які повинні суттєво перевершувати J-20. У грудні з’явилось відео з невідомим китайським апаратом, який ЗМІ вважають "‎прототипом винищувача шостого покоління"‎ і називали J-36 та J-50.

Також в кінці минулого року з’явилось відео, на якому можна було бачити невідомий китайський літак, який деякі спеціалісти ідентифікували як винищувач-бомбардувальник JH-XX.

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