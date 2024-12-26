Раніше експерти припустили, що мова йде про винищувач шостого покоління.

Помічений у Китаї новий "винищувач" цілком може виявитись тактичним бомбардувальником JH-XX, про розробку якого раніше повідомляли ЗМІ. Про це пише український військово-технічний портал Defense Express.

Весь світ обговорює кадри, на яких можна бачити невідомий китайський літак. Мова йде про доволі велику машину, яка отримала кілька двигунів. Оскільки останні місяці на слуху була тема шостого покоління, не дивно, що саме про це в першу чергу згадали експерти.

Втім, Defense Express звернув увагу на вузькопрофільні ресурси, де з'явилась інформація про підготовку до першого польоту нового бомбардувальника JH-XX.

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Дехто також звернув увагу на розміри літака – справа в тому, що він більший за двомісний винищувач п'ятого покоління J-20S, який супроводжував його у польоті.

"Більше того, нова машина оснащується не двома, а трьома (!) двигунами з плоскими соплами, а основні опори шасі мають двоколісні візки, що може говорити про злітну масу, яка перевищує 40 або навіть 50 тонн", – зазначають у свою чергу російські фахівці.

Вони додають, що літак виконали за схемою "безхвостка". Він не має ані горизонтального, ані вертикального оперення. Два повітрозабірника розташовані з обох боків літака, а третій – у його верхній частині, одразу за кабіною екіпажу. Останній судячи з усього складається з двох осіб.

Максимальна швидкість такої машини може становити 2,5 Маха, а крейсерська – 1,5 Маха. Бойовий радіус бомбардувальника може складати 3 тис км. До складу озброєння можуть входити 8 крилатих ракет, які будуть знаходитись у внутрішніх відсіках.

"Якщо ця інформація вірна, то характеристики та можливості JH-XX звісно не дозволяють називати його представником винищувача шостого покоління", – додають у Defense Express. Втім, остаточні висновки поки що робити рано.

Нові розробки КНР

Сьогодні Пекін створює щонайменше два принципово нових бомбардувальника. Окрім згаданого вище JH-XX (якщо це дійсно він) китайці активно розробляють стратегічний бомбардувальник, відомий як H-20.

Сама КНР натякає на скору презентацію нового літака, однак американські фахівці набагато менш "оптимістичні". На їхню думку, він може з’явитись приблизно у 2030-х та буде суттєво поступатись американським B-2 та B-21.

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