У перші дні вторгнення зброю видавали навіть цивільним, оскільки часу на формування армійських частин було мало.

Уся зброя, яку влада видала громадянам у перші дні війни, облікована і її використання знаходиться під контролем МВС. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

"Вся зброя, яка легально була видана громадянам, в тому числі і підрозділами Нацполіції, на сьогодні на обліку в єдиній базі і ми не бачимо проблем з контролем за її використанням", – заявив він.

За словами Клименка, видана зброя поки залишиться на руках у громадян. До кінця війни її вилучати не планують.

Відео дня

Зброя в руках цивільного населення

3 березня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволив владі видавати зброю цивільним особам для участі в обороні країни від російської агресії. Закон також зняв з цивільних осіб будь-яку відповідальність за застосування зброї проти окупантів.

Цим законом Рада просто легалізувала те, що і так відбувалося в Києві та інших містах, де влада видавала зброю всім бажаючим брати участь в обороні країни. Про видачу зброї населенню в перший же день вторгнення заявив президент Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: