Цивільні не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти української держави, йдеться в законі.

Верховна Рада України ухвалила закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" (№7120), яким дозволила видати вогнепальну зброю цивільним для відбиття нападу Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання проводилося в закритому режимі.

Законом встановлюється, що у період дії воєнного стану громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та отримати вогнепальну зброю і боєприпаси до неї відповідно до порядку та вимог, установленому Міністерством внутрішніх справ України, наказ про затвердження якого, як виняток, не потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Водночас, цей Закон не поширюється на військовослужбовців та осіб, які підлягають мобілізації.

Застосування цивільними особами вогнепальної зброї, отриманої відповідно до цього закону, здійснюється аналогічно застосуванню зброї військовослужбовцями під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України в порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України.

Цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України.

Водночас цивільні особи зобов'язані здати отриману ними вогнепальну зброю і невикористані боєприпаси до неї до органів Національної поліції України не пізніше 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.

За порушення відповідних вимог цивільні особи несуть кримінальну відповідальність.

Закон набирає чинності з дня його опублікування і застосовується протягом дії воєнного стану і 10 днів після його припинення або скасування.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого РФ вдерлася на українську територію. Пізніше Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

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