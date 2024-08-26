Йдеться про підводні ударні безпілотники, а також стратегічні, розвідувальні та багатоцільові ударні дрони.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вирішив збільшити виробництво та використання ударних, підводних і розвідувальних БПЛА в своїй армії.

Як повідомляє Reuters, очільник КНДР відвідав Інститут безпілотників Академії оборонних наук, де спостерігав за випробуванням дронів, які ідентифікували та знищували визначені цілі після польоту за різними заданими маршрутами.

Кім Чен Ин закликав до виробництва більшої кількості БПЛА-камікадзе для використання у тактичних піхотних підрозділах та військах спеціального призначення. Йдеться про підводні ударні безпілотники, а також стратегічні, розвідувальні та багатоцільові ударні дрони.

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Крім того, очільник КНДР хоче провести додаткові випробування бойового застосування БПЛА, щоб якомога швидше оснастити ними збройні сили.

"Пхеньян наростив свої можливості ведення тактичної війни із застосуванням ракет малої дальності і важкої артилерії, які спрямовані на нанесення ударів по Півдню, після того, як досяг значних успіхів у розробці балістичних ракет і ядерної програми більшої дальності", - йдеться у повідомленні.

Поточна обстановка у КНДР

Північна Корея має близько 300 військових заводів, до яких приписано орієнтовно 500 000 працівників. Тепер у цієї мережі з’явився платоспроможний клієнт – Росія. Про це пише південнокорейський аналітик Енджун Кім в авторській статті для Defense News.

Наступним правителем Північної Кореї може стати Кім Джу Е – дочка нинішнього диктатора Кім Чен Ина. Однак остаточно її кандидатуру ще не затверджено, пише видання Yonhap із посиланням на дані південно-корейської розвідки.

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