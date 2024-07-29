Сам Кім Чен Ин дуже хворий, тож невідомо, скільки він протягне.

Наступним правителем Північної Кореї може стати Кім Джу Е – дочка нинішнього диктатора Кім Чен Ина. Однак остаточно її кандидатуру ще не затверджено, пише видання Yonhap із посиланням на дані південно-корейської розвідки (NIS).

У доповіді, яка була передана парламентському комітету з розвідки Південної Кореї, було проаналізовано частоту появ Джу Е на публічних заходах. На підставі цих даних було зроблено припущення, що вона є сильним кандидатом на місце свого батька.

За підрахунками NIS, останнім часом близько 60% публічної діяльності Кім Джу Е припадало на супровід її батька під час військових та економічних заходів. При цьому дочку диктатора північнокорейські ЗМІ титулують словом "хяндо", що перекладається як "провідник". Зазначається, що слово "хяндо" в північнокорейській політичній термінології використовується як синонім до поняття "той, хто освітлює шлях вперед у революційній боротьбі" та застосовується до керівників країни або їхніх наступників.

Відео дня

Тим не менш, NIS не виключає, що Кім вибере когось іншого наступним у черзі, враховуючи, що він має й інших дітей. Про них однак майже нічого не відомо.

Разом з тим південно-корейська розвідка наголошує, що сам Кім Чен Ин, попри відносно молодий вік (42 роки), має проблеми зі здоров'ям: важить 140 кілограмів і має високий ризик серцевих захворювань, ймовірно, через стрес, куріння та вживання алкоголю. Вважається, що Кім страждає від високого кров'яного тиску та діабету вже понад 10 років.

Діти Кім Чен Ина

Північна Корея приховує навіть базову інформацію про сімейне життя чинного диктатора. За даними ЗМІ, Кім Чен Ин, ймовірно, має трьох дітей: перша дитина народилася восени-взимку 2010 року або на початку 2011 року, друга — наприкінці грудня 2012 року. У 2017 році народилася третя дитина.

У липні 2012 року Державне телебачення КНДР вперше повідомило, що Кім Чен Ин одружений. Його дружина (відносини з якою узаконені приблизно в 2009 році) - Лі Соль Чжу. Вважається, що саме вона у 2012 році народила йому доньку Кім Чжу Е.

Кім Чжу Е вперше з'явилася на публіці разом зі своїм батьком у листопаді 2022 року під час запуску ракети. Державні ЗМІ спочатку називали її улюбленою дочкою, але пізніше стали характеризувати її як "шановну дочку": це звернення використовується тільки до найбільш шанованих членів північнокорейського суспільства, таких як батьки Кім Чжу Е.

Щоб вшанувати пам'ять листопадового ракетного запуску, 15 лютого 2023 вийшли марки із зображенням Кім Чжу Е.

Вас також можуть зацікавити новини: