Colt була заснована в 1836 році. Револьвери і пістолети компанії популярні в усьому світі.

Чеська збройова компанія Ceska zbrojovka купила 100% акцій американської фірми Colt.

Читайте такожУ США призупинили випуск гвинтівок для цивільних осібСума угоди склала $220 млн, йдеться в повідомленні чеської компанії. Минулий власник також отримав більше 1 млн акцій Ceska zbrojovka.

"З'єднання фірм повністю відповідає нашій стратегії (Ceska zbrojovka.- ред.) стати лідером у виробництві стрілецької зброї і ключовим партнером для Збройних сил. Ми пишаємося, що підключили до своїх активів Colt, який вже більше 175 років тісно взаємодіє з армією США",— наводить прес-служба слова гендиректора чеської фірми Лубоміра Коваржика, передає kommersant.

Збройова фірма Colt

Colt був заснований у 1836 році. Револьвери і пістолети компанії популярні в усьому світі. У 2015 році Colt збанкрутував після втрати держконтрактів на поставку зброї.

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Автор: УНІАН