Військовий експерт розповів, яку зброю Україна може придбати у НАТО

За словами експерта, мова не йде про якесь надсучасне озброєння.

Україна на сьогодні не має можливості купувати новітні зразки озброєння за контрактами з країнами НАТО, однак навіть закупівлі стрілецької зброї стануть позитивним кроком у розвитку військової співпраці Києва з Альянсом.

Таку думку висловив військовий експерт Олександр Мусієнко, коментуючи намір міністра оборони України Степана Полторака купувати зброю у НАТО, передає «Обозреватель».

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Як зазначив експерт, головна проблема у грошах — "начебто вони є, але ресурс обмежений".

Мусієнко навів як приклад закупівлю Україною канадських гвинтівок Colt Canada: "Непогана компанія, і вони дешевші, ніж американські. І нам, і канадцям вигідно".

"Ми зможемо купувати гвинтівки і автомати, стрілецьку зброю. Але коли посол України у США Чалий озвучував плани, що ми тут Patriot (американські протиракетні комплекси. — Ред.) можемо поставити — треба бути реалістом. Програма Patriot для поляків коштує приблизно 10-12 млрд доларів. У нас таких коштів немає", — підкреслив він.

"Нам треба розуміти, що у нас 18-20 млрд грн передбачені на озброєння — на закупівлю і модернізацію. Це навіть не мільярд доларів. Якщо говорити про те, що ми можемо купувати, у нас ресурс обмежений", — пояснив експерт.

За словами Мусієнка, мова не про якесь надсучасне озброєння, хіба що в обмеженій кількості, оскільки це в основному дуже дорогі зразки — від 10 млн доларів за одиницю і вище.

"Йтиметься про стрілецьке озброєння, можливо артилерійське, можливо не найновіше. Але і це непогано, якщо така співпраця буде налагоджена", — вважає він.

Також експерт нагадав, що Україна досі не прийняла на озброєння американські патрульні катери Island ("Айленд"), які США погодилися віддати безкоштовно.

"Чому ще "Айленди" до нас не дійшли, які нам безкоштовно дають? Кажуть, що команда навчається, але скільки можна навчатися — невже цей "Айленд" настільки складний, що наші моряки не можуть його освоїти? Звичайно, можуть, питання у чомусь іншому, можлива бюрократична тяганина, та ще й за наш рахунок їх треба привезти, а не хочеться. Але зараз кінець року, може якісь гроші знайдуть і привезуть", — додав він.