Згідно з планами компанії, у 2025 році має бути вироблено на 20% ніж цьогоріч, тобто 660, що якраз і обумовлено новим контрактом.

Виробництво протиракет MSE для систем Patriot PAC-3 у компанії Lockheed Martin досягло нових рекордних показників та отримало додатковий контракт на продовження збільшення їх виробництва до 650 одиниць на рік.

Як пише "Діфенс Експрес", до кінця 2024 року кількість вироблених MSE складе понад 500 одиниць, що стане рекордом.

Зазначається, що при цьому у червні цього року Тім Кехілл, президент напрямку ракет та систем управління вогнем, заявляв, що річний темп складе 550 ракет до Patriot цього типу.

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Згідно з планами компанії, у 2025 році має бути вироблено на 20% ніж цьогоріч, тобто 660, що якраз і обумовлено новим контрактом.

"І це прискорення планів на цілий рік, бо спочатку на рубіж у 650 одиниць MSE у Lockheed Martin планували вийти у 2027 році. А 550 планувалось виробити не раніше 2026 року", - зазначають аналітики.

Також у Lockheed Martin похвалились тим, що нещодавно виробили 2000-у за рахунком ракету MSE, перший контракт на виробництво яких був виданий у квітні 2014 року.

Експерти нагадали, що ракета MSE у Patriot призначена для перехоплення балістичних цілей на дальності до 60 км. Вони додали:

"Це кінетичний перехоплювач (hit-to-kill), який знищує ворожу ракету завдяки величезній енергії зустрічі на надвисоких швидкостях, завдяки чому і досягається знищення бойової частини ворожої ракети ще у повітрі".

Зазначається, що точність перехоплення забезпечується не лише власної радіолокаційною головкою самонаведення ракети, яка також отримує дані з РЛС зенітного ракетного комплексу, а й надманевреністью за рахунок газодинамічних рулів. Одна батарея Patriot PAC-3 з 8 пускових може бути озброєна до 128 ракетами MSE, по 16 на одній пусковій.

Системи Patriot на озброєнні в України

Видання WSJ повідомило, що США відправлять Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot і NASAMS. Військовий експерт Павло Нарожний каже, що така кількість ракет - це величезний арсенал для України.

"Вочевидь, всі ці ракети будуть вивантажені зі складів американської армії. Наскільки швидко це може відбутися? Я думаю, що це питання тижнів", - сказав він.

За його словами, доставка цих ракет - не дуже довгий процес. Нарожний також оцінив, на скільки цього арсеналу вистачить Україні.

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