Ці поставки мають закрити потреби України в засобах ППО до кінця цього року.

США відправляють Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для систем протиракетної оборони Patriot і систем протиповітряної оборони NASAMS. Як пише The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників, ракети мають прибути в Україну вже найближчими тижнями.

За словами одного з чиновників, ці поставки мають задовольнити потреби України в засобах ППО до кінця цього року.

Зазначається, що до виборів США мали намір доставити решту допомоги Україні до квітня. Тепер же адміністрація Байдена має намір передати Києву якомога більше військової допомоги до січня, сподіваючись у такий спосіб забезпечити Україні сильнішу позицію на переговорах і зміцнити її оборону.

Відео дня

Видання зазначає, що наразі залишаються невитраченими понад 7 мільярдів доларів США, виділених Пентагону для передання Україні зброї та боєприпасів зі своїх запасів, як і понад 2 мільярди доларів США, призначених для фінансування довгострокових контрактів на постачання обладнання Києву.

Допомога Україні від США

Раніше видання Politico повідомило, що Байден може передати Україні 6 млрд доларів, які залишилися з виділеного пакета допомоги. Зазначається, що він планує встигнути це зробити до моменту інавгурації Дональда Трампа.

1 листопада США оголосили про черговий пакет допомоги Україні на $425 мільйонів. До пакета ввійшли бронетранспортери Stryker, боєприпаси для NASAMS і HIMARS, протитанкові системи Javelin, артилерійські боєприпаси та багато іншого.

Вас також можуть зацікавити новини: