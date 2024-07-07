Корвет 'Гетьман Іван Мазепа': в ВМС розповіли, для яких цілей його використовуватимуть

Його застосовуватимуть для охорони водного району, прибережних вод, боротьба з надводними кораблями, розвідки, прикриття ППО.

Майбутній флагман Військово-морських сил - корвет "Гетьман Іван Мазепа" - виконуватиме низку завдань. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю Суспільному Крим.

За його словами, Турецька Республіка добудовує перший корвет "Іван Мазепа", який має стати в стрій вже цього року.

"Це бойова одиниця, яка може виконувати різноманітні завдання — це охорона водного району, прибережних вод, боротьба з надводними кораблями, розвідка, прикриття ППО", - заявив Плетенчук. Відео дня

Він також поінформував, що корвет було дещо модернізовано під час вже безпосередньо будівництва — з урахуванням реалій сьогодення і бойового досвіду, який ми вже маємо.

"Тому було внесено деякі конструктивні зміни в цей корвет. Зараз екіпаж проходить навчання, цей процес дуже тривалий", - додав речник ВМС.

"Гетьман Іван Мазепа" - що відомо про корвет ВМС

Як повідомляв УНІАН, "Гетьман Іван Мазепа" є корветом турецького класу Ada, створеним Туреччиною для України на суднобудівній корабельні в Стамбулі. У майбутньому він повинен замінити фрегат "Гетьман Сагайдачний" та стати флагманом ВМС Збройних сил.

Днями в Управлінні комунікацій Командування Військово-морських сил ЗСУ оприлюднили відео ходових випробувань корвета. Фактично це є першим офіційним підтвердження виходу корабля на ходові випробування, хоча про їх початок повідомлялось задовго до цього.

У виданні Defense Express звернули увагу на те, що на кадрах присутні особи у цивільному. Вони можуть бути турецькими працівники, які беруть участь у добудові корабля.

Як можна бачити, поки що в кормовій частині корвета ще не змонтовали повністю посадковий майданчик для гелікоптера. У той же час, на корабель вже встановили деякі системи озброєнь, зокрема, 76-мм артилерійську установку та 35-мм зенітну артустановку Aselsan Gokdeniz. Також, ймовірно, корвет вже отримав елементи, які дозволять встановити протикорабельні ракети.

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