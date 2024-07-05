Корвет було закладено у 2021 році, а у жовтні 2022-го відбулася церемонія його спуску на воду.

В Управлінні комунікацій Командування Військово-морських сил ЗСУ оприлюднили відео ходових випробувань корвета "Гетьман Іван Мазепа", добудову якого проводять у Туреччині.

Фактично це є першим офіційним підтвердження виходу корабля на ходові випробування, хоча про їх початок повідомлялось задовго до цього. Цікаво, що згідно з більш ранньою заявою ВМСУ, корвет повинен увійти до складу українського флоту вже в цьому році.

У виданні Defense Express звернули увагу на те, що на кадрах присутні особи у цивільному. Вони можуть бути турецькими працівники, які беруть участь у добудові корабля.

Як можна бачити, поки що в кормовій частині корвета ще не змонтовали повністю посадковий майданчик для гелікоптера. У той же час, на корабель вже встановили деякі системи озброєнь, зокрема, 76-мм артилерійську установку та 35-мм зенітну артустановку Aselsan Gokdeniz. Також, ймовірно, корвет вже отримав елементи, які дозволять встановити протикорабельні ракети.

Корвет "Гетьман Іван Мазепа": довідка

"Гетьман Іван Мазепа" є корветом турецького класу Ada, створеним Туреччиною для України на суднобудівній корабельні в Стамбулі. У майбутньому він повинен замінити фрегат "Гетьман Сагайдачний" та стати флагманом ВМС Збройних сил.

Корвети класу Ada вважають сучасними кораблями прибережної зони, які можуть виконувати протичовнові операції та проводити патрулювання у відкритому морі. Довжина корабля складає 99 м. Екіпаж корвета – 93 особи включно з офіцерами.

За даними з відкритих джерел, у конструкції корабля використали принципи стелс-технологій.

Боротьба з Росією у Чорному морі

Раніше командувач ВМС віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив, що після отримання винищувачів F-16 Україна зможе кинути виклик домінуванню РФ в небі над Чорним морем.

Також повідомлялось, що росіяни зменшують свій військовий контингент у Чорному морі. Якщо казати про Азовське, то там вони не мають відповідної інфраструктури для повноцінного обслуговування своїх суден.

Вас також можуть зацікавити новини: