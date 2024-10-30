ЗСУ отримають на озброєння універсальний кулемет: які його переваги

Кулемет має низку переваг у порівнянні зі схожим за класом ротним єдиним кулеметом держави-агресора "Печеніг".

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51мм НАТО.

Як повідомила прес-служба відомства, його можна встановлювати на спеціальні станки-триноги на бойових позиціях та у вогневих спорудах, або ж на легкоброньовану техніку.

"Кулемет має низку технологічних переваг у порівнянні зі схожим за класом ротним єдиним кулеметом держави-агресора "Печеніг". Зокрема, у комплекті є швидкозмінний ствол, який дозволяє вести майже безупинний вогонь. Крім того, зброя має регульований газовий клапан, завдяки якому можна змінювати інтенсивність стрільби", - йдеться у повідомленні.

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В Міноборони також пояснили, що зброя має високий ресурс корпусу та ствола. Розрахована на ефективне використання як за екстремально низьких температур, так і при тропічному кліматі.

Інша зброя для ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Міноборони допустило до постачання ЗСУ український багі "Варан". Це транспортний засіб підвищеної прохідності призначений для виконання широкого спектра завдань: переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо. Його основою є силовий каркас для надскладних умов експлуатації. На багі встановлений потужний турбодизельний двигун та автоматична 5-ступінчаста коробка передач. Більшість вузлів, агрегатів, механізмів – це комплектуючі популярних світових автовиробників.

Також Сил оборони отримають напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M. Рушниця може бути застосована як стрілецька зброя під час бою у обмеженому просторі. А при використанні мисливських набоїв зі шротом – як інструмент боротьби з ворожими FPV-дронами.

Загалом, Safari HG-105M – це напівавтоматична рушниця-дробовик із газопоршневим механізмом та знімним магазином. Виготовлена за технологією булпап. Це компонування зброї, коли зменшується її загальна довжина без зменшення довжини ствола. Застосування такої технології булпап дозволяє змістити центр ваги до центру зброї, що зменшує навантаження на стрільця під час тривалого використання.

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