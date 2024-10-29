У матеріалі ЗМІ повідомляється, що все йде до того, що найближчим часом саме "заморожування" буде найімовірнішим результатом війни Росії проти України.

Різні дипломати та аналітики вважають, що найімовірнішим результатом війни в Україні в найближчому майбутньому є угода про тимчасове заморожування конфлікту "вздовж ще не визначеної лінії", пише New York Times.

У матеріалі також повідомляється, що, щоб припинення вогню тривало довго, кремлівського диктатора Володимира Путіна потрібно "переконати", що він не зможе відвоювати більше територій.

"Дедалі частіше ми чуємо у Вашингтоні та Європі, що Києву нерозумно розраховувати на повернення 100 відсотків своєї території, і українці починають розуміти це", - зазначила колишня помічниця генерального секретаря НАТО та експертка з питань оборони в Європейській раді з міжнародних відносин Камілла Гранд.

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За її словами, українці на деякий час зможуть змиритися з російською окупацією деяких територій, але "для цього необхідно провести демілітаризацію лінії фронту". Гранд вважає, що тоді українці захочуть отримати "супергарантії безпеки", щоб уникнути відновлення війни Росією через п'ять років.

Крім того, ЗМІ заявляє, що українські військовослужбовці розчаровані в США та інших західних союзниках. Пілот БПЛА в 57-й бригаді з позивним "Фрегат" сказав в інтерв'ю виданню, що він хотів би, щоб нинішню лінію фронту заморозили, тому що українці не можуть перемогти росіян "лише з лопатами і кулеметами". Він також звинуватив ЄС і США в тому, що вони не надали більше високоточної зброї.

У матеріалі також згадується волонтер Євген Тузов, який заявив, що Захід сфокусований на "ослабленні Росії", а не допомозі Україні з метою перемогти:

"Скоро, можливо, нікому буде навіть використовувати зброю, яку вони нам дають. Тому що все, чого хочуть наші західні партнери - це щоб ми билися до останнього українця".

Війна в Україні - інші новини

Раніше УНІАН повідомляв, що ситуація важка, але Україні треба вистояти, щоб мати слово на переговорах. Генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що, тим не менш, робити якісь прогнози і передбачення на майбутнє - дуже складно.

Крім того, нардеп вказав на ключові проблеми України. Але й наголосив, що і заяви, нібито Україна програла на полі бою - неправильні, бо Росія просто "має ініціативу і перевагу".

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