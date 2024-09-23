Україна може отримати модернізовані різні версії Mirage-2000, які зможуть працювати і по повітряних та наземних цілях.

Французькі винищувачі Mirage-2000 можуть замінити бомбардувальник Су-24, який на сьогоднішній день ЗСУ активно використовують у війні.

Таку думку висловив військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров в ефірі Radio NV. "Mirage-2000... розробляли паралельно з F-16. Тобто технічне завдання було сформовано наприкінці 70-х років. Але експлуатувати його почали з 1984 року", - сказав він.

За словами експерта, сучасні умови війни потребують від ЗСУ застосування саме універсального бойового літака.

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"Спочатку була інформація про те, що нам планували передати версію винищувавч-бомбардувальник. Потім з'явилася інформація про те, що зараз на авіабазі у Франції почали проводити модернізацію під заточку на наземні цілі", - зазначив експерт.

Тож, на його думку, не виключено, що Україна може отримати модернізовані версії Mirage-2000, які працюватимуть і по повітряних цілях, в тому числі по "шахедах" та ракетах, і по наземних цілях.

"Перш за все, цей літак має бути заміною для Су-24 - це фронтовий бомбардувальник, який ми також активно використовуємо... Mirage-2000 - це і розширення нашої номенклатури озброєння. Оскільки є європейська школа озброєння, в тому числі авіаційних ракет. Це певний тип озброєння, який не використовується американськими літаками", - розповів Крамаров.

Винищувачі Mirage-2000 для України

У червні президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні неназваної кількості винищувачів Mirage 2000. Також він повідомив про заплановану підготовку пілотів для керування ними.

Днями французьке видання Sud Ouest писало, що винищувачі Mirage-2000, які планують передати Україні до кінця року, потребують модернізації для можливості нанесення ударів по наземних цілях.

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