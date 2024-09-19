Удари по наземних цілях з літаків Mirage-2000-5: що треба модернізувати і наскільки це складно

Ці роботи мають бути виконані у Головному управлінні льотних випробувань у Казо.

Винищувачі Mirage-2000-5, які планують передати Україні до кінця року, потребують модернізації для забезпечення можливості нанесення ударів по наземних цілях. Ці роботи мають бути виконані у Головному управлінні льотних випробувань у Казо.

Французьке видання Sud Ouest повідомляє про "деякі літаки", не надаючи конкретних деталей. Виникають питання, адже можна було б очікувати, що всі Mirage-2000 вже мають можливості для ударів по наземних цілях. Наприклад, французькі ВПС часто використовували Mirage-2000D для таких завдань, тоді як Mirage-2000-5, які готуються до передачі, не демонструють такої оснащеності.

Як пише Defense Express, якщо розглянути фотографії ескадрилій 1/2 Cigognes і 3/11 Corse, які єдині експлуатують ці літаки у Франції, на них важко побачити озброєння для наземних ударів – зазвичай це ракети "повітря-повітря". Хоча Mirage-2000-5 позиціонується як винищувач покоління 4+.

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Для Mirage-2000-5 вказується можливість інтеграції контейнера TV/CT CLDP від Thales, що дозволяє використання бомб та ракет з лазерним наведенням. Однак у Франції вже використовують новіші системи – PDLCT і Damocles, які зараз застосовуються на Mirage-2000D та Rafale. Схоже, у Франції не проводили робіт з підтримки або розвитку наземних можливостей своїх Mirage-2000-5, хоча експортні версії літаків мали такі можливості.

ОАЕ отримали підверсію Mirage-2000-5 з індексом Mirage-2000-9, яка підтримує інтеграцію Damocles. Це свідчить про те, що така інтеграція вже є перевіреним рішенням.

І хоча модернізація під новий контейнер для Mirage-2000-5 не виглядає складною задачею через цифрове оснащення літака, для Повітряних сил України це може бути не настільки важливим. На сьогодні удари високоточними бомбами виконуються без використання лазерного підсвічування з літака, завдяки JDAM-ER, що скидаються з відстані близько 40 км. Подібні боєприпаси, як SDB чи французькі AASM Hammer, вже використовуються на МіГ-29 без потреби у таких контейнерах.

Тому ключовою метою модернізації Mirage-2000-5 є інтеграція додаткових типів боєприпасів, таких як JDAM-ER та SDB, та перевірка їх ефективності під час випробувань, що і пояснює роль випробувального центру ВПС Франції.

Україна отримає Mirage 2000 – що відомо

У червні президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні неназваної кількості винищувачів Mirage 2000-5. Також він повідомив про заплановану підготовку пілотів для керування ними.

На думку експертів, Mirage 2000-5 можуть допомогти України, але навряд чи суттєво вплинуть на хід війни, адже є досить старими літаками.

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