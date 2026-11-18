Міжконтинентальна балістична ракета LGM-30G Minuteman III перебуває на озброєнні США з 1970 року.

Повітряні сили США планують в середу, 18 листопада, провести випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без ядерного бойового заряду, повідомляє база Космічних сил США Ванденберг, текст якого наводить ресурс Space Archive.

Видання зазначає, що це станеться в той день, коли в Китаї розпочнеться саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

На полях саміту президент США Дональд Трамп, очільник Кремля Володимир Путін та лідер КНР Сі Цзіньпін, як очікується, будуть обговорювати питання контролю над ядерними озброєннями.

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Відомо, що запуск відбудеться з північної частини військової бази Ванденберг у Каліфорнії в період з 23:01 17 листопада до 05:01 18 листопада за місцевим часом, що відповідає 09:01–15:01 18 листопада за київським часом.

Примітно, що випробування отримало позначення Glory Trip 257 (GT-257). Воно проводитиметься під керівництвом Командування глобальних ударів Повітряних сил США (Air Force Global Strike Command).

Випробувальне вікно збігається з першим днем 33-го саміту АТЕС, який проходитиме 18–19 листопада в китайському Шеньчжені за участю лідерів країн Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Деталі випробування Minuteman III

Міжконтинентальна балістична ракета LGM-30G Minuteman III перебуває на озброєнні США з 1970 року. Вона входить до американської ядерної тріади.

Ракети розміщені у підземних шахтних пускових установках на території штатів Монтана, Північна Дакота та Вайомінг. Наводяться дані, що загалом на бойовому чергуванні перебуває близько 400 таких ракет.

Пояснюється, що випробувальні запуски проводять для перевірки технічної справності, надійності, точності та готовності ракетних комплексів до виконання бойових завдань.

Під час таких запусків замість ядерного бойового заряду використовують випробувальні блоки з телеметричним обладнанням, яке дозволяє оцінювати характеристики ракети на різних етапах польоту.

Зазначається, що в листопаді 2024 року під час випробувань ракета Minuteman III подолала приблизно 6750 кілометрів і досягла випробувального полігону на атолі Кваджалейн у Тихому океані.

При цьому, в поточному році американські військові вже провели два випробувальні пуски Minuteman III – 3 березня та 20 травня. В березні ракета несла два випробувальні блоки для перевірки характеристик системи.

В подальшому Minuteman III планують замінити новими міжконтинентальними балістичними ракетами LGM-35A Sentinel, які розробляє компанія Northrop Grumman.

Міжконтинентальна балістична ракета Minuteman III: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що балістична ракета LGM-30G Minuteman III є єдиною наземною складовою стратегічного ядерного стримування США. Це один з компонентів так званої ядерної тріади – поруч з балістикою морського базування та стратегічними бомбардувальниками. Ракета Minuteman III була першою міжконтинентальною балістикою у Сполучених Штатах, яка використовувала тверде паливо. Це дозволяє зберігати їх доволі довго в укріплених підземних сховищах з мінімальним технічним обслуговуванням. При цьому, готовність до запуску забезпечується в найкоротші терміни.

Також ми писали, що в 2023 році американські військові підірвали над Тихим океаном міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III, оскільки виявили аномалію, що виникла під час випробувань. Неозброєна ракета Minuteman III була знищена над Тихим океаном 1 листопада о 00:06 за Тихоокеанським часом США . В повідомленні йдеться, що аномалією є будь-яка подія, що несподівано виникла під час випробування. Оскільки такі вони можуть виникнути через різні фактори, потрібно провести додатковий аналіз для виявлення причини "збою".

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