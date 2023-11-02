Пуск ракети здійснили з бази Ванденберг, розташованої у штаті Каліфорнія.

Військові США підірвали над Тихим океаном міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III. Таке рішення ухвалили через аномалію, що виникла під час випробувань.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті військової бази Ванденберг ВПС США. Зазначається, що пуск ракети здійснили саме з цієї бази, розташованої у штаті Каліфорнія.

"Неозброєна ракета Minuteman III була знищена над Тихим океаном 1 листопада о 00:06 за Тихоокеанським часом США через виниклу аномалію під час випробувального запуску з бази Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії", – повідомили американські військові.

У повідомленні наголосили, що аномалією є будь-яка подія, що несподівано виникла під час випробування. Оскільки такі аномалії можуть виникнути через різні фактори, знадобиться додатковий аналіз для виявлення причини "збою".

Зараз створюється спеціальна комісія для зʼясування причин несправності. До її складу увійдуть представники Командування глобального удару ВПС, 377 групи випробувань та оцінки, Управління безпеки та Центру ядерної зброї ВПС, а також інших організацій.

Випробування зброї: інші новини

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