Експерти висловилися про ефективність застосування безпілотних кораблів.

В Одесі під час Black Sea Security Forum (Чорноморського безпекового форуму) показали новітній морський дрон Stalker.

Як передає кореспондент УНІАН, під час панельної дискусії "Морський бій: Україна знищує Чорноморський флот і змінює правила гри" обговорили ефективність застосування у морі безпілотних кораблів. В цей час у залі був виставлений зразок нового українського морського дрона Stalker 5.0.

Його довжина - 5 метрів, ширина - понад 1,2 метра. За даними "Думської", у спеціальному відсіку, обладнаному в корпусі, він може доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на острови або дільниці узбережжя, де знаходяться наші Сили оборони.

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Йдеться, що дрон може використовуватися для цілей розвідки та патрулювання узбережжя у морських та річкових прикордонних районах. Навісний бензиновий двигун потужністю 60 коней розганяє його до швидкості понад 40 вузлів (близько 75 км/год). Крейсерська швидкість 30 вузлів (55 км на годину). Дрон оснащений системою відеозв'язку та управління на основі Starlink. Вартість одного екземпляра близько 60 тисяч євро.

За словами учасника дискусії, полковника ВМС ЗС України Михайла Третяка, війна, яку розв’язала РФ, зокрема події на Чорному морі, підштовхнула до військового прогресу. За його інформацією, наразі багато відповідних операцій виконують за допомогою безпілотників.

"Морські дрони, мабуть, самі дорогі безпілотники, але життя людини - найдорожче... Ми зараз дійсно стоїмо на порозі безпілотної війни, коли дрони будуть воювати між собою", - наголосив Третяк.

Він додав, що великі надводні кораблі зараз залишаються актуальними, але майбутнє – за "москітним флотом" - безпілотниками. "Зграя" таких дронів здатна знищити могутній та значно дорожчий великий корабель. Водночас військовий визнав, що кожна дронова місія, яка відбувається на морі, - новий виклик, тому що противник теж вчиться. В тому числі протидіяти безпілотникам та ховає свій корабельне-катерний склад. "Щоразу нам доводиться винаходити нові плани та маршрути…" - розповів Третяк.

На думку полковника британської армії у відставці Річарда Джастіна Кемпа, ЗСУ у Чорному морі досягли великого успіху, але необхідно приділяти увагу балансу - між великим кораблями (наприклад, авіаносцями), підводними човнами та безпілотниками.

"Про танки теж казали, що вони неефективні, але в Газі ізраїльська армія показала протилежне..." - сказав він. Також експерт додав, що колись щось подібне казали про "застарілість" піхоти, але зараз всі бачать, що багато чого вирішується на полі бою завдяки саме їй.

Про ситуацію на морі також висловився під час дискусії колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (1997-2000) генерал Веслі Кларк.

"Україна має працювати з цими підводними та надводними дронами, бо ці удари є дуже вразливими для РФ… Але необхідно також мати підтримку з повітря. Повітряна підтримка дуже важлива у цій ситуації, бо Росія має велику кількість винищувачів, знає як їх обслуговувати, як ними користуватися. Тому ми маємо зрозуміти, що зараз є час, щоб зробити зміни та допомогти й визначитися з майбутнім України", - наголосив генерал.

Що відомо про безпековий форум в Одесі:

Black Sea Security Forum тривав два дні. Старший аналітик Інституту Гудзона Люк Коффі під час свого виступу сказав, що біля Одеси немає кораблів Північноатлантичного Альянсу через обмеження, що діють в рамках конвенції Монтре.

Цей документ передбачає, що Туреччина під час війни, у якій не бере участі, закриває протоки для проходу військових судів. На його думку, Україна тільки виграла від цього, оскільки це не дає зайти у Чорне море й російським кораблям, які перебувають за його межами.

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