Вперше їх застосували ще у грудні 2023 року.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно підтвердив, що українські дрони Sea baby обладнали реактивними системами залпового вогню "Град".

Про це він розповів під час виступу на саміті фандрейзингової платформи UNITED24. "Використання морських надвоних дронів - це реально нова віха в історії морських битв. Я кажу це без жодного перебільшення", - сказав очільник служби.

За його словами, вперше Служба безпеки використала "Sea baby", оснащений реактивними системами залпового вогню "Град", ще у грудні 2023 року. "Декілька днів тому окупанти вже показали відповідне відео [роботи дрона]. Тому сьогодні ми дозволили собі показати вам дрон. Але попереду дуже і дуже багато сюрпризів", - додав Малюк.

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Морські дрони СБУ: що відомо

У квітні повідомлялося, що за час великої війни дронам Служби безпеки вдалося уразити 11 російських кораблів та пошкодити Керченський міст в окупованому Криму.

Як відомо, Служба безпеки має на своєму озброєнні дрони Sea Baby і Мамай. Процес модернізації цих дронів не припиняється, однак усіх деталей служба не розголошує.

Нещодавно російські провоєнні блогери заявляли, що Україна вперше атакувала катер у Криму морських дроном, обладнаним авіаційними ракетами.

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