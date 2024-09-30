За словами експерта, масовість, кількість і географія атак по Росії збільшується.

У ніч на неділю, 29 вересня, Росію атакували понад 100 безпілотників, що дозволило подолати російську протиповітряну оборону, а також завдати ударів по військових об'єктах РФ. Про це у коментарі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

Він також повідомив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело унікальну операцію з ліквідації російського полковника, який готував операторів "Шахедів", на території Росії, демонструючи спроможність українських спецслужб діяти в тилу ворога.

Світан зазначив, що масовість, кількість і географія атак по Росії збільшується. При цьому треба одночасно використовувати понад 100 дронів, аби долати систему ППО ворога.

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"Одна справа - стаціонарні ЗРК, які захищають об'єкти на певних напрямках і не рухаються. Інша справа - авіація, яка також перехоплює безпілотники. Якщо використовувати понад 100 безпілотників, вони одночасно 100 літаків у повітря не піднімуть. Це збільшення коефіцієнту подолання ППО ворога. Тому треба запускати 150-200 безпілотників одночасно та збільшувати географію. Нині ж нащупали цей механізм і далі виконують бойове завдання. Удари були по військових об'єктах: аеродромах, складах і місцях зберігання техніки", - сказав Світан.

За його словами, поки тривають бойові дії на території України, значна частина ЗСУ зайнята знищенням росіян на полі бою, на лінії фронту й розвідка, зокрема. Однак частина розвідувальних груп працює в тилу ворога:

"Вони вже починають запускати механізм подальшого знищення учасників українського геноциду, що триватиме й після нашої перемоги. Це має стати рутинною роботою на 15 – 20 років наших спецслужб після нашої перемоги".

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, що росіяни окупували село в Покровському районі Донецької області. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Йдеться про село Маринівка Новогродівської громади. При цьому, за даними Генштабу, від початку доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень, окупанти активно атакують на Покровському та Курахівському напрямках.

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