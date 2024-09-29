Ворог також просунувся біля Новогродівки.

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на Сили оборони України на Донеччині, і, як повідомляє аналітичний проєкт DeepState, ворог окупував ще один населений пункт Донецької області – село Маринівка Новогродівської громади Покровського району.

"Ворог окупував Маринівку та просунувся біля Новогродівки", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні – ситуація на Донбасі

За даними Генштабу, від початку доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень, окупанти активно атакують на Покровському та Курахівському напрямках.

Відео дня

Зокрема, на Покровському напрямку противник здійснив 13 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка та Селидове. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 11 атак, два бої – продовжуються.

Як розповів командир 425-го окремого штурмового батальйону "Скала" майор Юрій Гаркавий, на Покровському напрямку населені пункти цілодобово "переходять з рук в руки". За його словами, ворог не наступає таким великим потенціалом, як це було нещодавно. При цьому, інтенсивність штурмів російських окупантів не зменшилась, але до піхотних груп противник залучає значно меншу кількість військовослужбовців.

Вас також можуть зацікавити новини: